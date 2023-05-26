Tek isteği boşanmaktı

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İstanbul Esenyurt’ta Kazım Çakmak (54) ve Goncagül Çakmak’ın (33) evliliklerinde bir süredir sorunlar yaşanıyordu. Goncagül Çakmak, yaşanan şiddetli geçimsizlik üzerine boşanma kararı aldı. Kazım Çakmak bu kararı kabul etmedi. Zaman zaman Goncagül Çakmak’ı tehdit etmeye başladı. Goncagül Çakmak, işe gitmek için evinden çıktığı sırada karşısında Kazım Çakmak’ı buldu. Kazım Çakmak, boşanma kararı ile ilgili konuşmak istediğini söyledi. Çift arasında hararetli bir tartışma çıktı.

İKİSİ DE AĞIR YARALI

Tartışma sırasında Kazım Çakmak, yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Goncagül Çakmak’ın başına ve göğsüne ateş etti. Goncagül Çakmak, kanlar içinde yere yığılırken Kazım Çakmak daha sonra tabancayı başına dayayarak ateşledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Kazım Çakmak ve Goncügül Çakmak’ın hayatta olduğunu belirledi. İkisi de farklı hastanelere götürüldü. Kazım Çakmak hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan Goncagül Çakmak’ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis, olay yerindeki tabancaya incelenmek üzere el koydu.