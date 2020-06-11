Tek isteği 17 aylık oğlu Resul Hamza'nın iyileşmesi

Aziziye Mahallesi'nde oturan Efes çiftinin 17 aylık oğulları Resul Hamza Efes, doğuştan kalbi delik olarak doğdu. 10 aylıkken ameliyat olan Resul Hamza’da ameliyat sonrası doktorların tüm çabalarına rağmen serebral palsi ve epilepsi gelişti. Resul Hamza’nın annesi Sümeyye Efes, kök hücre tedavisi ile oğlunun sağlık durumunun daha iyiye gitmesini umut ediyor.

Oğlunun vücudunu hareket ettiremediğini, görmediğini belirten Sümeyye Efes, "Bizim isteğimiz kök hücre tedavisi ile çocuğumuzu daha iyi duruma götürmek. Bu kök hücre tedavisi kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Yüzde 80 olduğu gibi, yüzde 20 oranında da geri dönüşler alınabiliyor. Ama yüzde 20 değil, yüzde 5 oranında bir geri dönüş alsak bile bizim için büyük bir umut. Şu anda benim çocuğumun gözleri görmüyor. Ama ben istiyorum ki etrafı görsün. Benim çocuğum sonbaharın renklerini, ilkbaharın renklerini bilsin istiyorum. Yüzde 5 bile olsa çok küçük bir aralık bile olsa ben bunu denemek istiyorum. Ben oğlumu yeniden yürürken görmek, konuştuğunu duymak istiyorum. Bir annenin en büyük hasreti bu bence" dedi.

Oğlunun durumuyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşım yaptığını ve paylaşımlar sonrası Sağlık Bakanlığı’nın da harekete geçtiğini dile getiren Sümeyye Efes, "Sağlık Bakanlığı da çok ilgileniyor. Biz sosyal medyada paylaşımı dün yaptık. Paylaşımlara hemen cevap geldi. İletişim numaralarımızı istediler. Direkt bakanlıktan beni aradılar ve konuyla alakalı takip edeceklerini söylediler" diye konuştu.

Bağışın önemine değinen Sümeyye Efes, "Kan bağışı, ilik nakli, kök hücre bağışı bunlar benim çocuğum gibi çocuklar için hayati önem taşıyor. Benim çocuğum için görmek bir mucize. Benim başıma bu olay geldiğinde sağlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Bu şekilde kök hücre bağışı, aynı şekilde ilik nakli ile benim çocuğum gibi türlü hastalıkları olan hastalara şifa olacağına, umut olacağına inanıyorum" dedi.