Tek istediği ayrılmaktı

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İstanbul’da yurtta kalan ve özel bir üniversitenin hemşirelik bölümünden bu yıl mezun olacak olan Ayşe Tokyaz (22), sosyal medya platformundan tanıştığı erkek arkadaşı Cemil Koç’tan (38), arasındaki yaş farkı ve kendisine şiddet uygulaması nedeniyle ayrılmak istedi. Edinilen bilgiye göre mesleğe uygun olmayan davranışları nedeniyle emniyetteki görevine son verilen eski polis Cemil Koç, Tokyaz’ı ailesiyle tehdit ederek son kez görüşmek istedi. Küçükçekmece’de bir sitede Koç’un oturduğu dairede buluşan Tokyaz, kendisiyle evlenmek istediğini söyleyen Koç’u reddedince darp edilip alıkoyuldu. Ailesiyle son kez 9 Temmuz’da telefonla görüşen Tokyaz’dan haber alınamadı.

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‘İFADENİ OKUDUM’ DEYİP TEHDİT ETTİ

Kız kardeşine telefonla ulaşamayan Esra Tokyaz, Cemil Koç’un evine gitti. Esra Tokyaz, Ayşe’nin evde olmadığını ve kaybolmasıyla ilgisinin olmadığını öne süren Koç hakkında şikâyetçi oldu. Esra Tokyaz’ın ihbarı sonucu evde arama yapan polis, Ayşe Tokyaz’ı adreste bulamadı. Esra Tokyaz’ı telefonla arayıp karakola verdiği ifadesini okuduğunu arkasının güçlü olduğunu söyleyen Koç, işin peşini bırakmasını söyleyip Esra Tokyaz’ı da tehdit etti. Kız kardeşini günlerce arayan ve karakola giderek kayıp başvurusu yapan Esra Tokyaz ile ailesi, geçen pazar günü polisten gelen haberle Adli Tıp Kurumu’na gitti.

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Vücut bütünlüğü bozulan ve yüzden teşhis edilemeyen cesedin Ayşe Tokyaz’a ait olduğu belirlenince acılı kız kardeş Esra Tokyaz sinir krizi geçirdi. Cesedin, Eyüpsultan ’da yol kenarındaki bir valiz içinde bulunduğu öğrenildi. Eski polis memuru Cemil Koç’un da arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ayşe Tokyaz’ı öldürdüğü iddia edilen Cemil Koç’un, cesedi valize koyarak bir kişinin yardımı ile evden çıkardığı, cinayetin izlerini kapamak için de evi kırmızıya boyadığı, temizlik görevlisine kan lekelerini temizletmeye çalıştığı öne sürüldü.

Acılı abla Esra Tokyaz özetle “Yüzü gözü mosmordu. Ayşe’ye, ‘Benimle gel. Seni tehdit ediyor mu?’ dedim. O da ‘Evet. Siz gidin, hepinizi korumak için buradayım’ dedi. Sürekli arıyordum, açmıyorlardı. Eve gittim. Cemil Koç kapıyı tutuyordu. ‘Ayşe yok, gitti buradan’ dedi. Kapının önünde Ayşe’nin ayakkabılarını gördüm. Karakolda kardeşimin can güvenliğinin olmadığını söyledim, ‘Duygu sömürüsü mü yapıyorsun?’ dediler. Karakoldan döndüm. En son polis kardeşimin ölüm haberini verdi. Bu caninin en ağır cezayı çekmesini istiyorum” dedi.