Tek işletme içinde kuaför ve güzellik merkezi olan işletmeler Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılacak mı? İşte gelen açıklama
Aynı zamanda kuaför ve güzellik merkezi/salonu hizmeti sunan iş yerleri ne şekilde çalışacaktır? sorusunun cevabı artan koronavirüs vakalarının ardından alınan önlemler ile mera konusu olmuştu. Bu şekilde çalışan işletmelerin, çalışmalarına nasıl devam edeceği hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.. İşte kuaför ve güzellik merkezi olan işletmeler için verilen karar
İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yayınlanan genelge şu şekilde.
Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan iş yerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır.
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