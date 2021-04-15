Tek işletme içinde kuaför ve güzellik merkezi olan işletmeler Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılacak mı? İşte gelen açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yayınlanan genelge şu şekilde.

Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildiğinden hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan iş yerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır.

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