×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tek ısırıkla gelen ölüm! Peş peşe acı haberler: Yozgat'ta ve Gümüşhane'de iki kişi yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Ölüm#Çoban#Giresun
Tek ısırıkla gelen ölüm Peş peşe acı haberler: Yozgatta ve Gümüşhanede iki kişi yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 11:32

Gümüşhane'de kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk (39), hayatını kaybetti. Öte yandan Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan ve kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateş'i (KKKA) hastalığı nedeniyle Sivas'ta tedavi gören Celal Sarsılmaz (66) da hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Gümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk'ü, 1 hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tek ısırıkla gelen ölüm Peş peşe acı haberler: Yozgatta ve Gümüşhanede iki kişi yaşamını yitirdi

Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı. Bekar olan Alaattin Uzuntürk’ün cenazesi, bugün ikindi vakti sonrası kılınacak namazın ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Gözden KaçmasınKeneler can almaya devam ediyor | Nereden ısırdığı çok önemli Uzmanlar Karadeniz ve İç Anadolu’ya dikkat çekiyorKeneler can almaya devam ediyor | Nereden ısırdığı çok önemli! Uzmanlar Karadeniz ve İç Anadolu’ya dikkat çekiyorHaberi görüntüle

Tek ısırıkla gelen ölüm Peş peşe acı haberler: Yozgatta ve Gümüşhanede iki kişi yaşamını yitirdi

Haberin Devamı

YOZGATLI ÇİFTÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine yaşayan ve kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateş'i (KKKA) hastalığı nedeniyle Sivas'ta tedavi gören Celal Sarsılmaz (66), hayatını kaybetti.

Tek ısırıkla gelen ölüm Peş peşe acı haberler: Yozgatta ve Gümüşhanede iki kişi yaşamını yitirdi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde çiftçilikle uğraşan Celal Sarsılmaz'ın vücuduna, bir hafta önce kene yapıştı. Keneyi kopardıktan bir süre sonra rahatsızlanan Sarsılmaz, ailesi tarafından Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada KKKA şüphesiyle tedavi gören Sarsılmaz, hayatını kaybetti. Hastane morgundan ailesi tarafından alınan Sarsılmaz'ın cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ölüm#Çoban#Giresun

BAKMADAN GEÇME!