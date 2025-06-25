Tek ısırıkla gelen ölüm! Peş peşe acı haberler: Yozgat'ta ve Gümüşhane'de iki kişi yaşamını yitirdi

Haberin Devamı

Gümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk'ü, 1 hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı. Bekar olan Alaattin Uzuntürk’ün cenazesi, bugün ikindi vakti sonrası kılınacak namazın ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Haberin Devamı

YOZGATLI ÇİFTÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine yaşayan ve kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateş'i (KKKA) hastalığı nedeniyle Sivas'ta tedavi gören Celal Sarsılmaz (66), hayatını kaybetti.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde çiftçilikle uğraşan Celal Sarsılmaz'ın vücuduna, bir hafta önce kene yapıştı. Keneyi kopardıktan bir süre sonra rahatsızlanan Sarsılmaz, ailesi tarafından Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada KKKA şüphesiyle tedavi gören Sarsılmaz, hayatını kaybetti. Hastane morgundan ailesi tarafından alınan Sarsılmaz'ın cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.