Tek elle ABD’ye ‘usta öğretmen’

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KAYSERİ Murat Kantarcı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) biyoloji öğretmeni Fethi Ahmet Öner’in zorluklarla dolu hayatı, 6 aylıkken babasını, 2 yaşında da evlerinde çıkan yangında sağ elini kaybederek başladı. Öner, eldiven ve şapka kullanarak sürdürdüğü eğitim hayatında her türlü akran zorbalığına maruz kaldı. Bazı öğretmenleri de onu görmezden geldi. Kendini ispatlamak için eğitime sarılan Öner, Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra Ankara ve Diyarbakır’da görev yaptı. Öğrencilik yıllarının geçtiği Kayseri’ye ise 9 yıl önce tayini çıktı.

YILIN ÖĞRETMENİ

8 yıldır Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi’nde çalışıp, ulusal ve uluslararası farklı bilim projelerinde öğrencileriyle birlikte başarılar elde eden Öner, bu yıl gönlündeki kurum olan Murat Kantarcı BİLSEM’de göreve başladı. 46 yaşındaki Öner, başarılarını şöyle anlattı: “Biyoloji bölümünü kazanınca tek elle laboratuvarda çalışamayacağımı hatta bölümümü değiştirmem gerektiğini söylediler. Ancak pes etmedim. 2015’ten beri BİLSEM’lere girmek için mücadele ediyorum. 2019’da ürettiğim projeler ve başarılar nedeniyle Kayseri’de yılın öğretmeni seçildim.

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AMERİKA YOLCUSU

24 Kasım’da Ankara’ya, Kayseri’yi ‘temsilen’ gittim. Sonunda bu sene BİLSEM öğretmeni oldum. Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi’nde 2018’de ‘ökse otunun parazit mantarlara etkisi’ projesiyle TÜBİTAK bölge finalisti olduk. 2019’da akvaryum bitkisiyle atık suları temizleme projemizi 32 ülkenin katıldığı Tunus’taki Biyoloji Olimpiyatları’na gönderdik. Orada üçüncü olduk.

2024’te ise öğrencilerimle NASA Uzay Uygulamaları Yarışması için uydu verilerini kullanarak Ay’daki depremleri kodlama yöntemiyle 3 boyutlu haritalama çalışması yaptık ve Kayseri il birincisi olduk. ABD merkezli olan ve biyoteknoloji deneylerini yaygınlaştırmak için düzenlenen proje için usta öğretmen seçildim. Çalıştay için nisan ayında 3 günlüğüne ABD’ye davet edildim.”

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3 LİSANS 1 ÖNLİSANS 2 YÜKSEK LİSANS

- KENDİNİ geliştirmek için mesleğe başladıktan sonra 2 lisans, 1 önlisans, 2 yüksek lisans diplomasını daha cebine koyan Öner, “Başarı hayata sıkı sıkıya sarılmak ve kendini geliştirmekle geliyor. Bu nedenle geçen yıla kadar öğrenciliği de sürdürdüm. İlk üniversitemden sonra açık öğretimden Türk dili edebiyatı ve web tasarım kodlama bölümlerini bitirdim. Alanımla ilgili de 2 yüksek lisans yaptım. Bu azmin gençlere örnek olmasını istiyorum” dedi.