'Tek çözüm seçim'

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Milletin varlık içinde yokluk yaşadığını savunan Akşener, Denizlili halk müziği sanatçısı Özay Gönlüm’ün derlediği türkünün ‘Desti içinde bekmez, bu bekmez bize yetmez’ şeklindeki sözlerini hatırlatarak, “Peki bu pekmez, bize niye yetmez? Çünkü testiye dadananlar var. Çünkü milletin hakkına hukukuna, alın terine musallat olanlar var” dedi. Halkın sorunlarını anlatmak ve bunlara dikkati çekmek için vatandaşlarla bir araya geldiğini aktaran Akşener, “Türkiye bugün çok derin bir krizle karşı karşıya. Şimdi ben de size soruyorum: Bu iktidar şu anda millete gidebiliyor mu? Çarşıda, pazarda gezebiliyorlar mı? Sayın Erdoğan’ın bundan 20 yıl önce söylediği gibi tek bir çözüm var seçim, seçim, seçim” dedi.