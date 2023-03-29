Tek çatı yerine çoklu çatı

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Saadet Partisi (SP) Lideri Temel Karamollaoğlu’nun, Millet İttifakı’ndaki SP, DEVA ve Gelecek partilerini bir araya getirmek üzere önerdiği “ittifak içinde ittifak” formülü, “çatı” engeline takıldı. Karamollaoğlu’nun SP’nin “çatı” önerisine özellikle DEVA’dan itiraz geldi. Gelecek Partisi’nin de kaygılarını dile getirmesiyle DEVA Partisi’nin de önerisiyle “çoklu çatı” formülüne evrildi. Bunun üzerine üç parti arasında, hangi ilde hangi parti güçlüyse onun çatısı altında seçime girilmesi önerisini içeren “çoklu çatı” görüşmeleri hız kazandı. İttifak kaynakları “Böylece hangi parti hangi ilde güçlüyse çatı o olacak. Her partinin çatı parti olduğu bir ittifak sistemi oluşturulacak” dedi. Öte yandan CHP ve İYİ Parti’nin de az milletvekili çıkaran 9 ilde ortak listede uzlaştığı, 9 ilin 6’sında CHP, 3’ünde İYİ Parti çatısı altında girilebileceği belirtildi.