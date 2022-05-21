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Tek böbrekli baron: Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

#Uyuşturucu#Baron#Villa
Tek böbrekli baron: Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Ankara polisi, 3 katlı bir villaya düzenlediği operasyonda, 470 kök Hint keneviri ile bu bitkiyi yetiştirmede kullanılan düzenekleri ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.Y.’nin İran'da böbreğini sattığı ve elde ettiği parayla da villada uyuşturucu imalathanesi kurduğu belirlendi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Çankaya’ya bağlı Çayyolu Mahallesi’nde 3 katlı villada esrar yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, villaya operasyon düzenledi. Operasyonda özel düzenekle tüm katları seraya dönüştürülen villada 470 kök Hint keneviri ele geçirildi. Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile oluşturulan düzeneğe de el konuldu. Villayı sadece uyuşturucu imal etmede kullanan M.Y., İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

Tek böbrekli baron: Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

İŞİ ALMANYA’DA ÖĞRENMİŞ

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Polisin yaptığı araştırmada şüphelilerden M.Y.’nin daha önce uzun süre Almanya’da yaşadığı ve uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurma işlemini orada öğrendiği belirlendi. M.Y.’nin, Türkiye’ye dönüş yaparak bu işi yapma kararı aldıktan sonra önce İran’a gittiği ve burada böbreğini yüklü bir para karşılığında sattığı saptandı. M.Y.’nin elde ettiği parayla Türkiye’ye dönerek 3 katlı villayı kiraladığı ve yaklaşık 70 bin liraya düzenek kurdurduğu belirlendi. M.Y.'nin inşaat işçisine düzenek ile havalandırma sistemini, elektrikçiye ise kaçak elektrik düzeneği kurdurttuğu tespit edildi.

Tek böbrekli baron: Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Şüpheliler hakkında uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve '2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapıldı.   

Tek böbrekli baron: Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

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#Uyuşturucu#Baron#Villa

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