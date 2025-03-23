‘Tek bir damla suyu israf etmeyelim’

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Su verimliliğinin, asgari miktardaki sudan azami fayda sağlamak olduğunu hatırlatan Erdoğan, su kayıplarını önlemek ve israfı engellemek için vatandaşlara tek bir damla suyu bile ziyan etmeme çağrısında bulundu.

Erdoğan ‘Sıfır Atık Projesi’nden sonra himayesinde hayata geçirilip, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Ural, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın imzaladığı “Su Verimliliği İşbirliği Protokolü” törenine de tanıklık etti.

YÜZDE 32 SU KAYBIMIZ VAR

Özellikle kadın çiftçilerden su verimliliği meselesine sahip çıkmalarını isteyen Emine Erdoğan özetle şunları söyledi: “Tarımsal sulamadaki kayıpların, önüne geçeceğinize, bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayacağınıza yürekten inanıyorum. Ülkemiz, Akdeniz iklim kuşağında yer alıyor. Dolayısıyla iklim değişikliğinin etkilerine çok fazla maruz kalıyor. Önümüzdeki yüzyıl içinde su kaynaklarımızın, yüzde 25’e varan oranlarda azalabileceği öngörülüyor. Bugün itibarıyla su kayıplarımız yüzde 32 seviyesindedir. Bu kaybı, 2030’da yüzde 25’e düşüreceğiz. Endüstride, verimliliği 2030’da yüzde 30’a yükselteceğiz. Tarımsal sulamada, şu anda yüzde 50 olan verimliliği, 2030’da yüzde 60’a çıkaracağız, inşallah.

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ÖN YIKAMAYLA GÜNDE 4 LİTRE İSRAF

Bir diğer mesele de bireysel su kullanımlarımızda verimliliği sağlamaktır. Bugün, ülkemizde kişi başı günlük su kullanımı 150 litredir. Gelin milletçe bu oranı, 2030’a kadar 120 litreye indirelim. Evlerimizde, iş yerlerimizde, gittiğimiz tatillerde, kullandığımız her damla sudan, en yüksek verimi almaya çalışalım. Birkaç örnek vermek gerekirse, diş fırçalarken günde 25 litre, el yıkarken günde 23 litre, çamaşır makinesinde ön yıkama yaparak günde yaklaşık 4 litre suyu israf ediyoruz. Aslında birkaç davranış değişikliği ile bu suyu kurtarmak ne kadar kolay.”

Emine Erdoğan, program sonunda Dünya Su Günü nedeniyle düzenlenen “Kompozisyon”, “Fotoğraf” ve “Afiş” yarışmasında birinci olanlara ödüllerini verdi.