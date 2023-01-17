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Tek başına Atlantik’i geçti...

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#Başak Mireli#Yelken#Atlantik
Tek başına Atlantik’i geçti...
Ece Çelik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 07:00

Yelkenci Başak Mireli, 24 gün süren dalgalarla mücadelesini tamamlayıp tek başına Atlantik Okyanusu’nu geçmeyi başaran ilk Türk kadın oldu.

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Yelken sporcusu Başak Mireli, 23 Aralık’ta tek başına çıktığı Atlantik Okyanusu seferini dün tamamladı. 12 metrelik ‘İstanbul’ adlı teknesiyle Cape Verde Island’daki (Yeşil Burun Adaları) Mindelo marinasından okyanusa açılan Mireli, 24 günde Karayipler’deki Martinik’e ulaştı. Eşi Ömer Öcel ile birlikte yelkenliyle çıktığı dünya turu sırasında Atlantik’i solo geçmeye karar veren Mireli, okyanus seferinde yaşadıklarını e-mail’ler göndererek anlattı. Ömer Öcel de bu mail’leri sosyal medyadaki Sailing İstanbul hesabından paylaştı. Seyahati süresinde interneti ve elektriği çok dikkatli kullanmak zorunda kalan Mireli, teknesindeki uydu sayesinde sosyal medya kullanıcıları tarafından anbean takip edilebildi. Başak Mireli, yeni hedefinin solo Türkiye turu rekor denemesi olduğunu söyledi.

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Tek başına Atlantik’i geçti...

VAZGEÇMEDİ

Mireli hazırlıkları sırasında Hürriyet’in Vazgeçmeyen Kadınlar sayfasına konuk olmuş, “20-25 gün boyunca tek başına teknede dev dalgalarla gideceğim. Bir yerden mazot almak mümkün değil, tamamen rüzgârla ilerliyorsunuz. Okyanusu geçene kadar bir yerde durmayacağımız için elektrik konusunda ek destekler hazırlamaya çalışıyoruz. Ben psikolojik olarak hazırlanmaya çalışıyorum” demişti.

 

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#Başak Mireli#Yelken#Atlantik

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