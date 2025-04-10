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Tek amacı nişanlısını mutlu etmekti... Bir anda dehşeti yaşadı: Hastanelik oldu, evi hasar gördü

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#Erzurum#Hediye#Sprey Boya
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 13:27

Erzurum’da Muhammed Yılmaz (28) nişanlısına hediye paketi yapmak için kullandığı sprey boya kutusunun patlaması sonucu hastanelik oldu. Elinin parmakları, boynu ve yüzünde yanıklar oluşan Yılmaz, tedavi altına alındı.

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Olay, 5 Nisan'da, Aziziye ilçesi kırsal Eskipolat Mahallesi'nde meydana geldi. Yazın inşaatlarda çalışıp, kışın da köyünde hayvancılık yapan Muhammed Yılmaz, nişanlısına hediye paketi yapmak istedi.

Tek amacı nişanlısını mutlu etmekti... Bir anda dehşeti yaşadı: Hastanelik oldu, evi hasar gördü

Yılmaz, hediyeleri içine koyacağı tahtadan meyve kasasını boyamak için sıktığı sprey boya kutusu çalışmadı. Yılmaz, donmuş olabileceğini düşündüğü sprey kutusunu, içi su dolu kabın içinde mutfaktaki ocağa koyarak bekletti.

Tek amacı nişanlısını mutlu etmekti... Bir anda dehşeti yaşadı: Hastanelik oldu, evi hasar gördü

Bir süre sonra çözülüp, çözülmediğini anlamak için eliyle salladığı sprey kutusu bomba gibi patladı. Sağ el parmakları, boynu ve yüzünde yanıklar oluşan Yılmaz, babası ve kuzeni tarafından araçla hastaneye kaldırıldı.

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Tek amacı nişanlısını mutlu etmekti... Bir anda dehşeti yaşadı: Hastanelik oldu, evi hasar gördü

Bu sırada kimsenin kalmadığı evde yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle evde zarar oluştu.

Tek amacı nişanlısını mutlu etmekti... Bir anda dehşeti yaşadı: Hastanelik oldu, evi hasar gördü

'KİMSE BENİM YAPTIĞIM GİBİ YAPMASIN'

Adile-Hasan Yılmaz çiftinin 8 çocuğundan 4'üncüsü olan Muhammed Yılmaz, yaşadıklarını muhabirine anlatarak, "Nişanlıma hediye paketi yapmak için kasa aldım. Kasaya dekor verebilmek için sprey boya aldım. Spreye bastım fakat içinden boya çıkmadı ben de tüpte sıcak suda ısıtayım belki açılır diye düşündüm. Isıttıktan sonra elime alıp çalkaladığımı biliyorum. O ara patladı.

Tek amacı nişanlısını mutlu etmekti... Bir anda dehşeti yaşadı: Hastanelik oldu, evi hasar gördü

Evin kapısı penceresi hasar görmüş, yangın da çıkmış. Babam ve kuzenim yanımdaydı, yardım etti, beni hastaneye getirdiler. El parmaklarımda, yüzüm ve boğazımda yanıklar oluştu. Kimse benim yaptığım gibi yapmasın. Eğer spreyden boya çıkmıyorsa sakın ısıtmasın yenisini alsınlar" diye konuştu.

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Tek amacı nişanlısını mutlu etmekti... Bir anda dehşeti yaşadı: Hastanelik oldu, evi hasar gördü

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#Erzurum#Hediye#Sprey Boya

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