Tek aday çıkması gerekir

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV’de özetle şunları söyledi:



“İster seçime gitmemek için ister seçimi kazanmaya yönelik her türlü oyunbozanlığı, abidik gubidik işleri yapmaya kalkışabilirler. Bütün hileler hurdalar sandık başında yapılır. Her sandığa tek kişi yerine üç kişi koyacağız.



7 araştırma şirketine aboneyiz. Bu şirketlerin ortalaması yüzde 18. Ama sahada gördüğüm, haziran sonu yüzde 20’yi net bir şekilde göreceğiz.

Kasım ayında seçim olacak gibi iddialar var ama ben size ‘benim öngörüm böyledir’ diyemem.

Masada Cumhurbaşkanlığı’na dair hiçbir şey konuşmadık. ‘Aday olmayacağım’ dememin nedeni de tek adayla gidilmenin doğru olacağına inanıyorum. Tek aday çıkması gerektiğine inanıyorum.



(Kılıçdaroğlu’nun SADAT’a gitmesi) Ana muhalefet partisinin genel başkanı. Farklı bilgiler elde ediyordur. Eyleminin, buraya çektiği dikkatin Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ciddiye alınması lazım.”