×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TEİS Genel Başkanı Saydan: Aile hekimlerinde ‘randevu’ çıkmazı

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Hizmetleri#Aile Hekimleri#Randevu Sistemi
TEİS Genel Başkanı Saydan: Aile hekimlerinde ‘randevu’ çıkmazı
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 07:00

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, son dönemde bazı aile hekimliklerinde, randevusuz hasta kabul edilmemesinin hem vatandaşı hem de eczacıları mağdur ettiğini söyledi:

Haberin Devamı

Aile hekimleri randevusuz hasta kabul etmiyorlar ve doktora gelen hastalar mağduriyet yaşıyor. Bunların çoğu çocuk, kronik ve yaşlı hastalar. Randevu sistemi, sağlık hizmetlerini planlamak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla kullanılan bir sistem. Ancak hiçbir koşulda hastanın sağlık hizmetine erişiminin önünde bir engel haline getirilmemesi gerekiyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar için ‘randevusuz hasta bakılmaması’ uygulaması ciddi riskler doğurur. Aile hekimine muayene olup biten ilaçlarını yazdıramayan hastalar bu sefer eczanelerimize gelerek ilaçlarını emanet almak istiyor. Emanet ilaç vermek hem Maliye Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı nezdinde yasak bir uygulama olduğu için bizler de ne yapacağımızı bilemiyoruz. Aile hekimlikleri ise ‘randevusuz hasta’ alınmaması yönünde emir geldiğini söylüyorlar. Yetkilileri, bu uygulamaları yeniden gözden geçirmeye, hem sağlık çalışanlarını koruyan hem de vatandaşın mağduriyetini önleyen adımlar atmaya davet ediyoruz.”  

 

 

 

 

#Sağlık Hizmetleri#Aile Hekimleri#Randevu Sistemi

BAKMADAN GEÇME!