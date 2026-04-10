TEİS Genel Başkanı Saydan: Aile hekimlerinde ‘randevu’ çıkmazı

“Aile hekimleri randevusuz hasta kabul etmiyorlar ve doktora gelen hastalar mağduriyet yaşıyor. Bunların çoğu çocuk, kronik ve yaşlı hastalar. Randevu sistemi, sağlık hizmetlerini planlamak ve yoğunluğu azaltmak amacıyla kullanılan bir sistem. Ancak hiçbir koşulda hastanın sağlık hizmetine erişiminin önünde bir engel haline getirilmemesi gerekiyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar için ‘randevusuz hasta bakılmaması’ uygulaması ciddi riskler doğurur. Aile hekimine muayene olup biten ilaçlarını yazdıramayan hastalar bu sefer eczanelerimize gelerek ilaçlarını emanet almak istiyor. Emanet ilaç vermek hem Maliye Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı nezdinde yasak bir uygulama olduğu için bizler de ne yapacağımızı bilemiyoruz. Aile hekimlikleri ise ‘randevusuz hasta’ alınmaması yönünde emir geldiğini söylüyorlar. Yetkilileri, bu uygulamaları yeniden gözden geçirmeye, hem sağlık çalışanlarını koruyan hem de vatandaşın mağduriyetini önleyen adımlar atmaya davet ediyoruz.”