TEİS Başkanı’ndan ‘çikolatada ilaç’ uyarısı

Haberin Devamı

Yapılan incelemelerde ürünlerin gümrükten geçişine izin verilmedi. Türkiye’ye geri gönderilen ürünlerin, sadece hekim kontrolünde eczanelerde satılması gerekiyor. İçerisinde ilaç etken maddesi olan ürünlerin bilinçsiz tüketiminin insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, “Bu ilacın hekim ve eczacı kontrolü dışında tüketilmesi kalp krizi risklerine ve hatta ani ölümlere neden olabilir” dedi. Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi:

PİYASAYA SÜRÜLMESİN

“İlaç etken maddelerinin kontrolsüz biçimde gıda ürünlerinde yer alması sadece tüketici güvenini sarsmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin uluslararası ticaretindeki güvenilirliğine de zarar veriyor. Daha önce Türkiye’de birçok kez bu tür ürünler yakalanarak piyasadan çekildi. Sahtekârlar şimdi de gözlerini Avrupa’ya dikti. Ancak Türkiye’ye geri gönderilen bu ürünler piyasaya sürülürse sonuçları korkutucu olur.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

EN SIK YAN ETKİLERİ

Bunun cezasının çok ağır olması gerekir. Sildenafil gibi maddeler ilaçtır ve bunlar rastgele satılamaz. İnsanların sağlığını bozan, hayatlarını kaybetmelerine neden olan bu tür ürünlerin sadece eczanelerde ve eczacı kontrolünde satılması gerekir. Çikolataya katılan sildenafil alındıktan bir saat içinde kanda en yüksek seviyesine ulaşır. Karaciğer yoluyla vücuttan atılan ilaç etken maddesinin etkisi yaklaşık 4 saat kadar sürer. En sık görülen yan etkileri; burun kanaması, baş ağrısı, mide ekşimesi ve yanması, cilt kızarıklığı, uyku güçlüğü, görme bulanıklığı, nefes darlığı, burun tıkanıklığıdır.

Gıda takviyelerinin, daha doğrusu üzerlerinde ‘ilaç değildir’ yazan ama içlerinde ilaç etken maddesi olan ilaçların ruhsatı Tarım ve Orman Bakanlığı’nca veriliyor. TEİS olarak halk sağlığını tehdit eden bu tür olayların titizlikle araştırılması, sorumlular hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin uygulanması ve denetim süreçlerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.”