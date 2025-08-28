×
HABERLERGündem Haberleri

İlaçları banyoya, buzluğa koymayın

Güncelleme Tarihi:

#İlaç Saklama#İlaç Depolama#İlaç Saklama Koşulları
İlaçları banyoya, buzluğa koymayın
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 07:00

İlaçların saklandığı ortamın çok önemli olduğuna dikkat çeken Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, doğru bilinen yanlışları Hürriyet’e anlattı...

 ETKİSİ KAYBOLUR

“Reçeteli ilaçları, sıcak havalarda arabada ya da banyo gibi aşırı nemli veya sıcaklık değişikliklerine maruz kalan yerlerde saklamamalı. Çünkü nem ve değişken sıcaklıklar, ilacın özelliklerini etkileyebilir. İlaçlar, önerilen saklama aralığının dışındaki sıcaklıklara maruz kaldığında, buna sıcaklık sapması adı verilir ve bu durumda ilacın etkisi kaybolduğu gibi zararlı bir hale gelebilir. Aynı şekilde ilaçlar dondurulamaz. Dondurulursa ilaçta kalıcı değişimler oluşur, kullanılamaz hale gelir. İlaçlar ecza dolabı ya da camlı bir dolapta saklanmalı. Dolabın konulacağı yer kuytu, serin, rutubetsiz, güneş görmeyen bir yer olmalıdır.

İlaçları banyoya, buzluğa koymayın

TEİS Başkanı Nurten Saydan uyardı

NASIL SAKLAMALI

Eczacıların buzdolabına konulmasını söylediği, buz aküsü veya buz kalıbıyla birlikte verilen ilaçlar asla buzluk bölümüne veya buzluğa yakın yere konulmamalı. Bu ilaçlar buz aküsüyle taşınırken ilaç doğrudan buz aküsüne değmemeli. Buzdolabının buzluk bölümüne veya buz aküsüne doğrudan temas eden ilaçların yapısı bozulacağından bu ilaçların kullanılmaması gerekir. İnsülinler, sıvı antibiyotikler, göz damlaları gibi bazı ilaçların soğukta saklanması gerekir. İnsülin iğnesi ve kalemi 3-4 derece arasındaki sıcaklıklarda buzdolabında saklanmalı. İnsülin bir hormondur ve doğru şekilde saklanmazsa bozulur. İnsülininizi dondurmayın, eğer donarsa, çözüldükten sonra tekrar kullanmayın. Isı ve ışıktan da uzak tutulmalı, çünkü ısı ve ışık insülini parçalayabilir.”

 

