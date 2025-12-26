TEİS Başkanı anlattı: Sahte ilacı anlamanın altı yolu

Haberin Devamı

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sahte ilaçlarla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “İlaçlar üst düzey dikkat gerektiren, üretim yerleri güvenlik önlemleri ile donatılmış, özel izne tabi olan ve sadece eczanelerde satılan spesifik ürünlerdir. İlaç gibi özel bir ürünü internet, merdiven altı gibi yerlerden almak son derece sakıncalıdır. İlaçlar eczane ürünüdür ve sağlığımız için sadece eczanelerden alınmalıdır.

DOĞRU ADRES ECZANE

Çünkü eczanelerde sahte ilaç bulunmaz. Türkiye’de uygulanan İlaç Takip Sistemi (İTS) sayesinde ilacın üretiminden depoya, depodan eczaneye ve eczaneden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşaması elektronik olarak kayıt altına alınır. Bir eczacının İTS’ye kayıtlı olmayan sahte bir ilacı hastasına verme ihtimali yoktur. Eczanelerde kurulu olan sistem buna izin vermez. Merdiven altı üretim, kaçakçılık faaliyetleri, denetimsiz internet satışı ve en önemlisi yanlış ilaç fiyat politikaları sahte ilaç sorununun kaynağıdır. Peki sahte ilaç nasıl anlaşılır? Net bir kıstas olmamakla birlikte, bu ürünler daha ucuzdur. Kutu üzerinde ve etiketinde silinti, kazıntı olur. Son kullanma tarihinde oynama görülür. Dış ambalaj üzerindeki bilgilerin şekli ve içeriği farklıdır. Ambalajların kâğıt dokusu, boyutu, kalınlığı, kâğıdın parlaklığı veya cilası değişim gösterir. Yazı fontları ve boyutu farklıdır. Sahte ilaç kullanılması durumunda ise etkisizlik, eksik tedavi, beklenmeyen yan etkiler, zehirlenmeler ve hatta ölümler meydana gelir.”

Nurten Saydan

DSÖ’YE GÖRE % 10.5’İ SAHTE

“İlaç sahteciliği endişe verici bir hızla küresel olarak yayılırken, Türkiye’de de bu pazar korkutucu bir şekilde giderek büyüyor. Başta kanser ve organ naklinde kullanılan ilaçlar olmak üzere cinsel gücü artırıcı ve zayıflamayı sağlayan ilaçların sahteleri oldukça yaygın bir şekilde eczane dışındaki ortamlarda satılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelindeki ilaçların yaklaşık yüzde 10.5’inin ya kalitesiz ya da sahte olduğunu belirten korkutucu bir rakam ortaya koydu ve her yıl yaklaşık bir milyon insanın sahte ilaçlar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.”