TEİAŞ kura sonuçları açıklandı mı? Elektrik teknisyenleri alım şartları ve detaylar

TEİAŞ kura sonuçları, 7 Eylül Pazartesi günü yapılan çekilişin ardından kurum tarafından tamamlandı. Listelerin derlenip internet sitesine yüklenmesinin ardından görüntülenebilecek olan kura sonuçları sonrasında 19 Elektronik Teknisyeni ve 131 Elektrik Teknisyeni alımı tamamlanacak. Peki, TEİAŞ kura sonuçları nereden sorgulanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TEİAŞ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEİAŞ kura sonuçlarının önceki gün yapılan çekilişin ardından bugün kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Teknisyen alımı yapılacak iller;

İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir, Bartın, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Kütahya, Isparta, Afyon, Ankara, Konya, Samsun, Amasya, Tokat, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Trabzon, Artvin, Erzurum, Erzincan, Mardin, Batman, Van, Ağrı, Iğdır, Hatay, Mersin, Adana, Antalya, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Denizli, Aydın, Muğla, Kastamonu ve Karabük olmak üzere 42 ilde teknisyen alımı yapılacak.

ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ ALIM ŞARTLARI

1. Lise ve Dengi Okulların: Elektrik veya Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün:

a-Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü

b-Yüksek Gerilim Sistemleri

c- Endüstriyel Bakım Onarım alt dallarının birinden mezun olmak.

2. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3. 31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4 .Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

ELEKTRONİK TEKNİSYENLERİ ALIM ŞARTLARI

1. Lise ve Dengi Okulların: Elektronik veya Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün:

a-Haberleşme Sistemleri

b-Otomasyon Sistemleri alt dallarının birinden mezun olmak.

2. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

3. 31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

4. Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

5. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak