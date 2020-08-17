TEİAŞ İŞKUR üzerinden 150 sürekli işçi alımı yapacak – TEİAŞ teknisyen alımı başvurusu nasıl yapılır?

Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 19 Elektronik Teknisyeni (Lise ve dengi okulların Elektronik, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri bölümü mezunu) ve 131 Elektrik Teknisyeni (Lise ve dengi okulların Elektrik, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım bölümü mezunu) alınacaktır. İşe TEİAŞ bünyesinde iştiham edilecek elemanların çalıştırılacağı iller ve alınacak eleman sayıları aşağıda belirtilmiştir.



İŞKUR ÜZERİNDEN TEİAŞ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU



Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (24-28.08.2020 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.



TEİAŞ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirket internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecek.