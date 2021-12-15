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Tehlikenin adı: Dumping

#Mide Ameliyatı#Seren Serengil#Uzman Doktorlar
Tehlikenin adı: Dumping

Seren Serengil, 2016 yılında mide küçültme ameliyatı olduktan sonra sağlık sorunları yaşamaya başladı. Bunun üzerine İzmir’de başka bir doktora giderek mide by-pass ameliyatı oldu. İkinci ameliyatının ardından ‘Dumping Sendromu’na yakalanan Seren Serengil, hızla kilo kaybetmeye başladı. Son olarak ise yaşadığı sorunlar nedeniyle boyunun kısaldığını ve ölümle karşı karşıya olduğunu belirten Serengil, sevenlerinden dua istedi.

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Konunun uzmanları ise olayı şöyle yorumladı:

BUNLARI DAHA ÇOK GÖRECEĞİZ

Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu (İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Arş. Hastanesi Başhekimi ve Gastroenteroloji Uzmanı): Dumping sendromu yeni bir hastalık değil. Özellikle de genel cerrahların çok karşılaştığı bir durumdur. Zayıflama ameliyatlarının yanı sıra başka ameliyatlar nedeniyle de karşılaşabiliyoruz. Mide hızlıca boşalıyor ve bu nedenle şeker hemen ince bağırsak tarafından emiliyor. Bunun sonucunda pankreas da aniden insülin salgıladığı için vücut mide bulantısı, ishal, karında kramp, baş dönmesi gibi tepkiler veriyor, hipoglisemi gelişiyor, çarpıntı, titreme oluyor. Vücut bu tepkileri tolere edemediği için de kişi kendisini kötü hissediyor. Bu tablo genç yaştaki ve zayıf hastalarda daha kötü seyrediyor. Çok kilolu ve yaşlı hastalarda daha hafif seyredebiliyor.

YEMEKTEN KORKUYOR

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Hastalar bunları yaşamaktan korktuğu için yemek yemeyi azaltıyor ve böylece kısır döngüye giriyor. Aslında burada küçük porsiyonlarla daha sık yeme öneriliyor ve bir süre sonra düzeliyor. Dumping sendromu normalde çok uzun süren bir hastalık değildir. Ancak Seren Serengil’in daha önce altta yatan bir rahatsızlığı var mıydı bilmiyoruz. Belki başka bir şey tetiklemiş olabilir. Tıbbi durumu bilmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Zayıflama ameliyatları bir kaçış olmaması gerek. Morbid obez, obez hastalarda bu ameliyatlar yapılıyor ancak her ameliyat gibi bu ameliyatların da riskleri var. Kilo artışı çok ilerlemeden diyet ve egzersiz ile önlem alınsa bu ameliyatların birçoğuna gerek kalmayacak. Ancak bu ameliyatlar arttıkça ‘Dumping sendromu’ gibi hastalıkları da daha sık göreceğiz.

PROTOKOLE UYGUN DEĞİL

Prof. Dr. Oktay Banlı (Sağlık Bakanlığı’nın obezite ameliyatlarına dair yayınladığı protokolün editörlüğünü de yapan Türk Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı): Bu tür durumlarda hastane de doktor da sorumludur. Zaman zaman hastalar ihtiyacı olmadığı halde ameliyat olmak isteyebilir ancak doktorlar bu ameliyatları protokole uygun değilse yapmamalıdır. Arada tanıdık olması, hastaların ısrarı önemli değildir. Seren Serengil bildiğim kadarıyla düşük bir kilodayken ameliyat oldu. Revizyon ameliyatı için uygun bir hasta değildi. Eğer tekrar ameliyat edilirse eski haline de döndürülebilir. Ancak yapılan yanlış ameliyatlar, gerçekten ihtiyacı olan hastaları da tedirgin ediyor.

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#Mide Ameliyatı#Seren Serengil#Uzman Doktorlar

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