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Tehlikeli yolculuk! Otomobilin kapısında oturup trafiği tehlikeye attılar

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#Ataşehir#Trafik#Kamera
Tehlikeli yolculuk Otomobilin kapısında oturup trafiği tehlikeye attılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 10:33

Ataşehir’de otomobilin kapısında oturarak yolculuk yapan 2 kişi tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ataşehir'deki tehlikeli yolculuk Hal yolu üzerinde saat 05.30 sıralarında kaydedildi. Yolda hızla ilerleyen 34 GGH 619 plakalı otomobilin kapısından sarkarak yolculuk yapan 2 kişi görüntülere yansıdı. Uzun süre bu tehlikeli yolculuğu sürdüren kişilerden biri görüntülendiğini fark edince otomobilin içerisine girdi. Otomobilin kapısında yolculuk etmeye devam eden diğer kişi ise görüntü alanlara 'Takip et' diyerek tepki gösterdi. İki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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#Ataşehir#Trafik#Kamera

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