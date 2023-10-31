Tehlikeli yolculuk! Otomobilin kapısında oturup trafiği tehlikeye attılar

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Ataşehir'deki tehlikeli yolculuk Hal yolu üzerinde saat 05.30 sıralarında kaydedildi. Yolda hızla ilerleyen 34 GGH 619 plakalı otomobilin kapısından sarkarak yolculuk yapan 2 kişi görüntülere yansıdı. Uzun süre bu tehlikeli yolculuğu sürdüren kişilerden biri görüntülendiğini fark edince otomobilin içerisine girdi. Otomobilin kapısında yolculuk etmeye devam eden diğer kişi ise görüntü alanlara 'Takip et' diyerek tepki gösterdi. İki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.