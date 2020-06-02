Tehlikeli yolculuk kamerada

Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda motosikletteki 2 kişiye tutunarak trafikte ilerleyen patenli genci görenler şaşkınlık yaşadı. Sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gibi maske de takmayan motosikletteki kişiler ile tutunarak giden patenli genç kendilerini görüntüleyen vatandaşlara el salladı. Yaptıklarının tehlikeli olmadığını söyleyen motosiklet sürücü ve patenli genç, bir süre trafikte ilerledikten sonra ara yollara girerek uzaklaştı.