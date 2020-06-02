MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTehlikeli yolculuk kamerada
GeriGündem Tehlikeli yolculuk kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 16:31,Son Güncelleme:

Tehlikeli yolculuk kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tehlikeli yolculuk kamerada
Abone Olgoogle-news

ADANA'da, sosyal mesafe kuralına ihlal eden motosikletteki 2 kişiye tutunarak trafikte ilerleyen patenli genç, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda motosikletteki 2 kişiye tutunarak trafikte ilerleyen patenli genci görenler şaşkınlık yaşadı. Sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gibi maske de takmayan motosikletteki kişiler ile tutunarak giden patenli genç kendilerini görüntüleyen vatandaşlara el salladı. Yaptıklarının tehlikeli olmadığını söyleyen motosiklet sürücü ve patenli genç, bir süre trafikte ilerledikten sonra ara yollara girerek uzaklaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle