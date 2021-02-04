Tehlikeli yolculuk

Fatih Caddesi’nde yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından 4 şeritli yol hizmete açıldı. Ancak Fatih Caddesi üzerinde bulunan Terkos Yolu durağından inen yolcular, yolun karşısına geçmekte oldukça zorlanıyor. Yolda ne bir üst geçit ne yaya geçidi ne de trafik ışığı var. Karşıya geçebilmek için yolun ortasındaki bariyerleri aşmak zorunda kalan vatandaşlar, ölümle burun buruna geliyor. Mahalleli, yetkililerden yardım istiyor.