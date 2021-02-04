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Gündem
Taylan ERGÜN/DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tehlikeli yolculuk

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Tehlikeli yolculuk
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İSTANBUL Arnavutköy’e bağlı Fatih Mahallesi’nde yaşayanlar, mahalleleri ile aynı adı taşıyan caddede yolun karşısına geçebilmek için tehlikeli bir yolculuk yapıyorlar.

Fatih Caddesi’nde yaklaşık 2 yıl süren çalışmaların ardından 4 şeritli yol hizmete açıldı. Ancak Fatih Caddesi üzerinde bulunan Terkos Yolu durağından inen yolcular, yolun karşısına geçmekte oldukça zorlanıyor. Yolda ne bir üst geçit ne yaya geçidi ne de trafik ışığı var. Karşıya geçebilmek için yolun ortasındaki bariyerleri aşmak zorunda kalan vatandaşlar, ölümle burun buruna geliyor. Mahalleli, yetkililerden yardım istiyor.

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