Tehlikeli oyun

İstanbul Sultanbeyli’ye bağlı Adil Mahallesi’ndeki bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 ve 3 yaşındaki iki çocuk, çatıda gezmeye başladı. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. Komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi. Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bu görüntülere istinaden derhal İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’müz inceleme yapmış, aile ve çocuklar ile görüşme sağlamıştır. Ailenin ve çocukların durumunun takip edilebilmesi için Danışmanlık Tedbir kararı alınmıştır. Çocukların üstün yararını gözeterek, gelişimleri üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşmaması için İl Müdürlüğü’müz konuyu takibe devam edecektir.”