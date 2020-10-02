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Cengiz ÇOBAN / DHA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tehlikeli oyun

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Bir binanın çatısında oynayan 2 çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Çocukların görüntüleri üzerine harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, inceleme başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Sultanbeyli’ye bağlı Adil Mahallesi’ndeki bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkan 2 ve 3 yaşındaki iki çocuk, çatıda gezmeye başladı. Çocukları görenler korku dolu anlar yaşadı. Komşuları çocukları uyarmaya çalıştı. Vatandaşlar ailenin sorumsuz davranışına tepki gösterdi. Bir süre çatıda kalan çocuklar tekrar çıktıkları camdan içeri girdi. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tehlikeli oyun

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bu görüntülere istinaden derhal İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’müz inceleme yapmış, aile ve çocuklar ile görüşme sağlamıştır. Ailenin ve çocukların durumunun takip edilebilmesi için Danışmanlık Tedbir kararı alınmıştır. Çocukların üstün yararını gözeterek, gelişimleri üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşmaması için İl Müdürlüğü’müz konuyu takibe devam edecektir.”

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