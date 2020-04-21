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Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 21.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Tehlikeli oyun

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Tehlikeli oyun
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Sokağa çıkma yasağında, 4.5 yaşındaki oğlunun bindiği akülü arabayı otomobilinin arkasına bağlayıp çekerek aklı sıra oyun oynayan M.A., görüntüler sosyal medyaya düşünce yakalandı. Gözaltına alınan M.A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Babayla çocuğun tehlikeli oyunu sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Polis ekipleri, baba M.A.’yı gözaltına aldı. M.A.’ya, Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-d ve 30/1-b maddesinden toplam 420 TL, Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 180 TL para cezası kesildi. M.A.’nın sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, TCK 179/2 maddesi gereğince 2 yıla kadar yargılanacağı da öğrenildi. M.A. ifadesinde, “Oğluma akülü araba almıştım. Sürmek için çok ısrar etti. Ben de onu kıramadım. Çok pişmanım” dedi. M.A. ifadesinden sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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