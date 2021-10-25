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Tehlike sürüyor

#Müsilaj#Marmara Denizi#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
Tehlike sürüyor

Müsilajın oluşmasında deniz suyu sıcaklığının önemli bir faktör olduğunu ve son dönemde Marmara Denizi’nin soğumadığını söyleyen Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, “Sıcaklığın düşmemesi bir etmen. Fakat deşarjların da bu bölgede günlük 8 milyon metreküp civarında olduğu düşünüldüğünde müsilajın olası etkilerinin görülmesi muhtemel” dedi.

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Marmara Denizi’ni aylardır etkisi altına alan müsilaj ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘Marmara Denizi Eylem Planı’ kapsamında temizlik çalışması yaptı. Deniz suyunun henüz beklenen soğukluğa düşmemesi ise müsilajın yeniden çıkıp çıkmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununun çözümü için Yükseköğretim Kurulu’nca oluşturulan akademik heyette bir süre yer alarak çalışmalar yapan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, son dönemde Marmara Denizi’nin soğumadığını iddia eden ya da ortaya koyan çalışma sonuçları olduğunu söyledi. 

Müsilajın oluşmasında deniz suyu sıcaklığının önemli bir faktör olduğunu belirten Tecer, “Diğer bir faktör durağan olması. Ve diğer üçüncü faktör ise kirlilik deşarjlarının yapılıyor olması. Sıcaklığın düşmemesi bir etmen. Fakat deşarjların da bu bölgede günlük 8 milyon metreküp civarında olduğu düşünüldüğü zaman; bu da bir etken. Dolayısıyla sıcaklıkların düşmediği öngörülürse, deşarjların da hâlâ var olduğu değerlendirildiğinde önümüzdeki günlerde müsilajın olası etkilerinin görülmesi muhtemel” dedi. 

‘GEÇ BİLE KALINDI’

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Marmara Bölgesi’nde deşarjlar ile ilgili Ergene Havzası özelinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Müsilaj Araştırma Komisyonu’nda bilgi ve deneyimlerini aktardıklarını belirten Prof. Dr. Tecer, şunları söyledi: “İnsanoğlu olarak kontrol edebileceğimiz tedbirlere ve süreçlere odaklanmalıyız.

Sıcaklığın düşmesine, deniz hareketliliğinin artmasına bir katkımız, etkimiz olamayabilir ya da sınırlı olabilir. Fakat deşarjların durdurulması, azaltılması ya da arıtma tesislerinde bunların ileri biyolojik arıtıma dönüştürülerek deşarj edilmesini başarabiliriz ve geç bile kalındı.
Bu çalışmalara bir an önce hız vermek durumundayız.”

11 BİN METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI

Müsilaj sorunu 2021’in mayıs ve haziran aylarında Marmara Denizi’nde görünür bir hale gelmişti. Deniz salyası felaketi üzerine yapılan araştırmalarda, sualtı yaşamının zarar gördüğü ve durumun giderek ağırlaştığı tespit edilmişti. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi Eylem Planı hazırlamıştı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yapılan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nden 11 bin metreküp müsilaj toplandığını açıklamıştı.

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#Müsilaj#Marmara Denizi#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

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