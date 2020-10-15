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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 15:55 | Son Güncelleme:

Tehlike oluşturan bina yıkıldı

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Tehlike oluşturan bina yıkıldı
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BURSA'da Osmangazi Belediyesi, Kuruçeşme Mahallesi'nde dün gece yarısı kendiliğinden çöken ve ayakta kalan bölümleri vatandaşlar için tehlikeli hale gelen iki katlı ahşap binayı yıktı.

Tehlike oluşturan bina yıkıldı
Kuruçeşme Mahallesi, Yahşibey Caddesi'nde meydana gelen olayda 200 yıllık iki katlı tarihi ahşap binanın yarısı aniden çöktü. Binanın kullanılmıyor olması muhtemel bir facianın önüne geçti. Binanın çökmesi sebebiyle çevredeki binalarda oturan bazı vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ayakta kalan bölümünün de çökme tehlikesi bulunan ve vatandaşlar için tehlike arz eden binanın tamamen yıkılması için harekete geçti. Sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, iş makinesi ile binayı yıkarak olası bir facia yaşanmasını önledi.

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