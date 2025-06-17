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İsrail-İran arasındaki çatışmanın Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir süreç olduğunu belirten Dervişoğlu, “Bütün bu yaşanan gelişmelerin tamamı, Türkiye’nin aleyhine gelişmelerdir ve bu gelişmeler, yarattığı tehlikeyi de hissettirecek hale gelmiştir. Tehlike kapıya dayanmıştır. Milli birliğe, beraberliğe her zamanki dönemden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz aşikardır” diye konuştu. Türkiye’yi, tehdide muhatap olmuş devletlerden ayıran en temel özelliğin üniter devlet yapısı ve milli kimliği olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, her şeyden daha fazla üniter devlet yapısının sahiplenilmesine ve milli kimliğe halel getirecek adımlardan azami ölçüde uzak durulmasına işaret etti. Erbakan da gazetecilerin “İsrail ile savaş, İran’da rejim değişikliğine yol açar mı” sorusunu, “İran’da halkın rejime önemli oranda desteği olduğunu görüyoruz. İhtimal dahilinde görmüyorum” diye yanıtladı.