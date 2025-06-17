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Tehlike kapıya dayanmıştır

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#Müsavat Dervişoğlu#Fatih Erbakan#İran
Tehlike kapıya dayanmıştır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde Genel Başkan Fatih Erbakan’ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Erbakan ortak basın toplantısı düzenledi.

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İsrail-İran arasındaki çatışmanın Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir süreç olduğunu belirten Dervişoğlu, “Bütün bu yaşanan gelişmelerin tamamı, Türkiye’nin aleyhine gelişmelerdir ve bu gelişmeler, yarattığı tehlikeyi de hissettirecek hale gelmiştir. Tehlike kapıya dayanmıştır. Milli birliğe, beraberliğe her zamanki dönemden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz aşikardır” diye konuştu. Türkiye’yi, tehdide muhatap olmuş devletlerden ayıran en temel özelliğin üniter devlet yapısı ve milli kimliği olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, her şeyden daha fazla üniter devlet yapısının sahiplenilmesine ve milli kimliğe halel getirecek adımlardan azami ölçüde uzak durulmasına işaret etti. Erbakan da gazetecilerin “İsrail ile savaş, İran’da rejim değişikliğine yol açar mı” sorusunu, “İran’da halkın rejime önemli oranda desteği olduğunu görüyoruz. İhtimal dahilinde görmüyorum” diye yanıtladı. 

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#Müsavat Dervişoğlu#Fatih Erbakan#İran

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