Tehlike devam ediyor

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Ordu Çaybaşı’nda önceki gün etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü. Çay Mahallesi’nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı. Kocakoç’un cansız bedeni, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

Hatice Kocakoç (solda) ve Nazar Karataş (sağda) sel sularına kapılarak hayatlarını kaybetti.

METREKAREYE 186 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

Sağanağın ardından özellikle İkizce ilçesindeki kırsal mahallelerde birçok noktada küçük çaplı heyelanlar, yol uçması gibi olaylar yaşandı. İkizce merkezinde bulunan derenin taşması sonucu ise ilçenin bir kısmı sualtında kaldı. İlçenin toplam 7 mahallesinde hasar meydana geldi. 4 çocuğu ve 7 torunu olan Hatice Kocakoç ise dün son yolculuğuna uğurlandı. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; İkizce ilçesinde metrekareye 186.7, Çaybaşı ilçesinde 78.43, Ünye ilçesinde 89.8 kilogram yağış düştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ise sosyal medya hesabından “Yağışların olumsuz etkilerini hafifletmek için 615 personel ve 259 iş makinesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi. Bölgede riskin sürdüğünü kaydeden AFAD Başkanı Okay Memiş ise “Risk halen devam ediyorsa tedbiri elden bırakmayacağız” dedi.

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Muş Malazgirt’te de etkili olan sağanak sonrası dereler taştı. Bahçe köyünde, 22 yaşındaki Nazar Karataş ile annesi meydana gelen selde akıntıya kapıldı. Anne, köylüler tarafından son anda kurtarılırken, yaklaşık 600 metre sürüklenen genç kız hayatını kaybetti. Gümüşhane’de de etkili olan sağanak nedeniyle kentin birçok noktasında sel, su baskınları ve taşkınlar meydana geldi, cadde ve yollar göle döndü. Erzincan-Gümüşhane karayolunda sel suları nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Samsun, Erzurum, Van, Kars, Ardahan’da da şiddetli yağış benzer görüntüler oluşturdu.

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METEOROLOJİDEN 13 KENTE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iki bölgede yağışların süreceğini, sel riskinin devam ettiğini açıkladı. Meteoroloji, Rize, Ardahan, Artvin, Hakkari, Ağrı, Bitlis, Erzurum, Kars, Van, Bayburt, Şırnak ve Iğdır’ı gök gürültülü sağanağa karşı sarı kodla uyardı. Ordu ise turuncu kodla uyarıldı. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Samsun’un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.