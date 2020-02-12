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Haber Giriş: 12.02.2020 - 11:23,Son Güncelleme:/

Tehlike arz ediyordu... Tek tek yıkılıyor!

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Tehlike arz ediyordu... Tek tek yıkılıyor!

Bilecik'te tehlike arz eden metruk binalarının yıkımları kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde metruk binalarının yıkımı belediye ekiplerince kontrollü bir şekilde devam ediyor. Beldeki metruk binaların bir bir yıktıklarını anlatan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizde durulmayan, uyuşturucu madde kullanımına uygun ve tehlike oluşturan binalar, belediye ekiplerimiz tarafından yıkılmaktadır. Tespit ettiğimiz metruk binalarının yıkımına ilerleyen günlerde devam edeceğiz" dedi.

Tehlike arz ediyordu... Tek tek yıkılıyor

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