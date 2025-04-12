Tehditleri düşünmeden yapmış... 4’ü çocuk 5 kişi tutuklandı

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Dün düzenlenen operasyonda yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A., K.G., E.K. A.S.D. ve 32 yaşındaki B.A. gözaltına alındı. Daha sonra bir kişi de Gümüşhane’de yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDEN TABANCA ÇIKTI

B.A.’nın emniyette 3 sayfalık ifade verdiği öğrenildi. B. A.’nın sorgusunda, “Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. Cinayeti haberlerden öğrendim. Ne hayatını kaybeden kişiyi ne de ailesini tanıyorum. Olayla ilgili hiç kimseyle bir bağım yok. Paylaşımları bilinçsizce ve düşünmeden yaptım, şimdi çok pişmanım” dediği belirtildi. Polis kaynakları, B.A. ile diğer şüpheliler arasında herhangi bir tanışıklık bulunmadığını, B.A.’nın da adli sicilinde herhangi bir kaydın olmadığını ifade etti. Şüpheli hakkında ‘silahla tehdit’ ve ‘birden fazla kişiyi tehdit’ suçlamalarından işlem yapıldı.

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B.A.’nın evinde yapılan aramalarda tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen B.A. ile 18 yaşından küçük olan K.G., A.S.D., E.K. ve H.E.A. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Minguzzi

‘KORKMUYORUZ’

Gözaltına alınanlar hakkındaki işlemler devam ederken, Minguzzi ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkillerine yönelik tehditlerin devam ettiğini söyledi.

Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi ise Hürriyet’e şunları söyledi: “Duruşma salonunda onlara gözlerimi diktim ve baktım. Oğlumun katillerinin hesap vermesi için, yeni yasa çıkması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. İçim yanıyor, artık kaybedecek bir şeyim yok. Avukatımız Rezan Epözdemir’in dediği gibi mesajı aldık, korkmuyoruz. Sonuna kadar hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Öte yandan Mattia Ahmet Minguzzi’nin saldırıya uğrayan mezarının çevresine güvenlik kamerası takıldı. m Ali Rıza AKBULUT / İSTANBUL