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Tehditkâr açıklamalar kabul edilemez

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#Yılmaz Tunç#İBB#Ekrem İmamoğlu
Tehditkâr açıklamalar kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmaya ilişkin “Yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez” dedi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, özetle şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak, hukuk devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur. Bulunulan makamlar, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmaz. Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır.” 

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#Yılmaz Tunç#İBB#Ekrem İmamoğlu

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