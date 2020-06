Tehdit ve şantaj iddiası! İş adamı yaşadığı kâbusu anlattı: 51 milyon lira alacağım var

Avukat Seda Cilli ile birlikte önceki gün Baltalimanı Portaxe‘de bir basın toplantısı düzenleyen Cantemur, kameralar karşısına geçti.



İş adamı “Müslüm Gürses dahil olmak üzere bir çok kişiye sponsorluk yaptım. Aylin Coşkun ile de tanışmamız sponsorluk maksadı ile oldu.



Bizim mağazamıza geldi ve ''Sponsor olur musunuz?'' dedi. Bizde sponsorluk görüşmelerimiz sonunda 2014 yılında albüm ve billboard lar için takriben 900 bin liralık ödeme yaptık. Sonraki dönemde aramızdaki arkadaşlık ilerledi ve dostluğa dönüştü ama sevgili olunmadı.



Ufak tefek para alışverişleri oldu aramızda , bence güven aşılama olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben kendisini tanıdığımda bir kredi kartı borcunu dahi ödeyemeyen bir insandı. Onları bile ben ödedim, elimde belgeleri de mevcuttur.



Aylin coşkun 2016 yılına geldiğimizde tehdit ve şantajlar ile benden çek aldılar. Ben çekleri zamanında ödeyemeyince de benden senetler alındı.



Senetleri de ödeyemeyince Aylin Coşkun ile yemekte evde çekilen fotoğrafları ailem ile şantaj yaparak bana gösterdiler. Benim aile yapımdan dolayı o fotoğrafları görünce ailemin beni reddeceğini düşündüm.



Ardından ailemin can güvenliği ile ilgili tehditler gelmeye başladı. Çocuklarımın okul çıkışı fotoğrafları , ailemin AVM’lerde çekilmiş fotoğrafları gösterilerek bizzat Aylin Coşkun tarafından tehdit edildim.



Aylin Coşkun’un evine çağrıldım benden artık nakit olarak bir şey gelmeyince gayrimenkul istediler, bende direndiğim için daha önce hiç tanımadığım birisi kafama silah dayadı ve ertesi gün gayrimenkulümü vermek zorunda kaldım.



2018 yılında bu süreç ,beni intihara teşebbüse kadar götürdü. Bunların hepsine ailemin can güvenliği için boyun eğmek zorunda kaldım.



2018 yılında ailem olayları öğrendikten sonra hukuki anlamda işlemlere başladık. Toplamda 51 milyon liralık bir ödeme yaptım, gayrimenkul verdim , ellerinde de çek ve senetlerim var bunların her kuruşuna kadar belgelerim vardır.



Karşı taraftan hiçbir şekilde para almadık tam aksine benden aldıkları tüm paralarında dekontları bizde mevcuttur. Bizim onlarla ticari bağlamda hiçbir şekilde ortaklığımız olmamıştır sadece sponsorluk yapıyorduk. Konu şu an yargıdadır, Türk adaletine güvenimiz sonsuzdur.” dedi.