Tehdit tweet'ine suç duyurusu

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dün Çakıcı hakkında “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “tehdit” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yaptı.

AĞIR SÖZLER

Suç duyurusu dilekçesinde şöyle denildi: “Suça konu yazı içeriğinden de anlaşılacağı üzere şüpheli Alaattin Çakıcı; (İnsani ve ahlaki sınırları aşarak) ‘gafil’, ‘muhbir’, ‘adi’, ‘şerefsiz’, ‘beyni bölücülüğe endeksli’, ‘onur yoksunu’ gibi hakaret sözlerini Genel Başkan’a yönelik olarak kullanma seviyesizliğinde bulunmuştur.

‘SİLAHLI TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ’

Şüpheli kullandığı sözlerle hakaret suçunu işlemiş ve hakaret suçunun tüm unsurları oluşmuştur. Hakaretin aleni bir şekilde gerçekleştirildiği tartışma dışıdır. Vekil edenin milletvekili olmasından ötürü kamu görevlisi konumunda olduğu da gözetildiğinde eylemin ‘kamu görevlisine hakaret’ suçu kapsamında olduğu sabittir. ‘Sana akıllı ol!!! Diyorum’ sözleriyle açık şekilde tehdit etmiştir. Kullanılan sözler ve şüphelinin suç örgütü lideri olması birlikte değerlendirildiğinde ‘silahla tehdit suçu’ kapsamında kaldığı algılanacaktır. Silahla tehdit suçunun tüm yasal unsurları oluşmuştur.”

‘NASIL BİR HALE GELDİK’

◊ Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından, tehdit tweet’iyle ilgili soru üzerine “Şu Türkiye’nin geldiği hale bakın... Nasıl bir hale geldik? Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse ama hiç kimse bize bir şey söyleyemez” dedi. KKTC davetiyle ilgili de ‘Sayın Cumhurbaşkanı’nın daveti elime bir gün önce geçti’ diye konuştu. (◊ Rifat BAŞARAN/ ANKARA)

CHP’DEN TEPKİ YAĞDI





◊ Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdide partililerden tepki yağdı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 34 ilçe başkanı ve 14 ilçe belediye başkanının katılımıyla okuduğu ortak basın açıklamasında, “Milyonlarca vatansever size haddinizi bildirir. Sizden korkmadık ki gölgenizden korkalım. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İktidarın samimiyetine turnusol kâğıdı işlevi görecek bu olayı takip edeceğiz” dedi. CHP Ankara İl Başkanlığı da parti genel merkezi önünde Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı. CHP İletişim Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada ise 18.45 itibarıyla Çakıcı’nın tehditlerine iktidardan bir tepki gelmediği belirtilerek özetle “Genel Başkanımızı tehdide cüret eden bu suç baronu sadece basit bir maşadır. Açıkça ortaya çıkmıştır ki, Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı mafyadır. Bu ucuz saldırılar, sadece mücadele azmimizi ve Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında güçlü bir parlamenter demokrasiyle taçlandırmayı başaracağımıza olan inancımızı pekiştirir” denildi. (◊ İSTANBUL-ANKARA)