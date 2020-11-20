‘Tehdit milli iradeye’

İki lider, basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Akşener tehdit mektubuyla ilgili olarak, “Savcılığın soruşturma açtığına dair haber geldi ve ben bunu olumlu karşılıyorum. Bunu, milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak görmekte olduğumu belirtmek isterim” dedi.