Gamze KOLCU
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‘Tehdit milli iradeye’
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti.
İki lider, basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Akşener tehdit mektubuyla ilgili olarak, “Savcılığın soruşturma açtığına dair haber geldi ve ben bunu olumlu karşılıyorum. Bunu, milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak görmekte olduğumu belirtmek isterim” dedi.
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