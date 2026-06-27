Tehdit mesajlarına hapis cezası

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Olayın ardından Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü’ye tehdit içerikli mesajlar gelmeye başladı. Bir hat üzerinden anne ve babaya, “Konuyu uzatmaya devam etme 2 oldu, 3. olmasın kafanı keseriz. Diğer oğluna da aynısını yaparız, size mezarınızda bile rahat vermeyiz, akıllı ol bu mesajları kimseye atma” şeklinde mesajlar gönderildi. Yürütülen soruşturmada 9 kişi hakkında dava açıldı.

3 SANIK CEZALANDIRILDI

Bakırköy 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Ömer Faruk Ay’ı, ‘birden fazla kişi ile birlikte kendini tanınmayacak hale koyarak, var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak tehdit’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aynı suç yönünden suça sürüklenen çocuk Y.T.’ye ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Ömer Can Özdoğan’ı ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırdı. 1 sanığa verilen cezalar hükmün açıklanması geri bırakılırken, 5 sanık ise beraat etti. Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL