Tehdit mesajına ‘yapay zekâlı’ savunma

Keskin Holding’in sahibi Recep Ercan Keskin ile Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, 32 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden Ayşe Bilun Keskin ile Zeynep Elvan Keskin isimli iki kız çocuğu dünyaya geldi. Ayşe Bilun Keskin, Agrotech’in yönetim kurulu başkan vekili, Zeynep Elvan Keskin ise şirketin yönetim kurulu üyeliğini yapıyordu. İddiaya göre Keskin Holding’in patronu Recep Ercan Keskin hakkında ‘hayali ihracat’, ‘akaryakıt kaçakçılığı’, ‘resmi evrakta sahtecilik’ ve ‘nitelikli yağma’ gibi suçlarla değişik tarihlerde soruşturma başlatılmıştı. Recep Ercan Keskin, bir süre de tutuklanarak cezaevinde kalmıştı.

‘HAYATINIZI BİTİRECEĞİM’

İddiaya göre Recep Ercan Keskin, cezaevinden çıktıktan sonra eşi Hümeyra Gökçen Keskin ile kızları Ayşe Bilun Keskin ve Zeynep Elvan Keskin’e ‘hayatınızı ve huzurunuzu bitireceğim, sizi mahvedeceğim’ şeklinde tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Hümeyra Gökçen Keskin ile iki kızına sistematik bir şekilde şantaj yapan Recep Ercan Keskin, ailesinin can güvenliğini tehlikeye sokacak eylemlerde bulunmaya başladı. Recep Ercan Keskin’in bu eylemleriyle eşi Hümeyra Gökçen Keskin ile iki kızının huzur ve sükununu bozduğunun anlatıldığı suç duyurusu dilekçesinde, “Müvekkilleri tehdit ve hakaret eden, şantajda bulunan, huzur ve sükununu bozan Recep Ercan Keskin ile ona yardımcı olan avukatı Ali Oğuzhan U.’dan şikâyetçiyiz” denildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Recep Ercan Keskin ise iddiaları reddetti. Eşi Hümeyra Gökçen Keskin’e gönderilen tehdit ve hakaret içerikli mesajları kendisinin göndermediğini ifadesinde belirten Keskin, “Mesajların gönderildiği telefon numarasını ben kullanmadım. Yapay zekâ ile yapılmıştır. Hümeyra Gökçen Keskin, benim 32 yıllık eşim olur ve ona hakaret ve tehdit içeren mesaj atmadım. Eşimin cep telefonunun incelenmesini istiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.