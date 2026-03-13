×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tehdit iddialarına soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Gürlek#Akın Gürlek#Nizamettin Kabaiş
Tehdit iddialarına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 07:00

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş’in tehdit edildiği iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Bakan Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

‘7 AYDIR ARIYORLAR’

Nizamettin Kabaiş, “7 aydır 6 ayrı yabancı numaradan tehdit geliyor. En son 3 hafta önce bir tanesi gece saatlerinde telefon açtı. Bana, ‘Davadan geri çekil. Biz seni çoktandır uyarıyoruz, beni dinlemiyorsunuz. Seni öldüreceğiz. Seni de kızının yanına gömeceğiz. Davadan vazgeç’ diyorlar ve küfür, hakaret ediyorlar. Geçenlerde evimizin oraya gelip 4-5 el silah sıktılar. Eğer evimizin olduğu yere kamera takılsaydı, o kişiler bilinirdi. Ben korkmuyorum ölümden, zaten ben ölmüşüm. Ama çocuklarım korkuyorlar. Bakkala, fırına gidemiyorlar” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Gürlek#Akın Gürlek#Nizamettin Kabaiş

BAKMADAN GEÇME!