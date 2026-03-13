Tehdit iddialarına soruşturma

Haberin Devamı

Bakan Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

‘7 AYDIR ARIYORLAR’

Nizamettin Kabaiş, “7 aydır 6 ayrı yabancı numaradan tehdit geliyor. En son 3 hafta önce bir tanesi gece saatlerinde telefon açtı. Bana, ‘Davadan geri çekil. Biz seni çoktandır uyarıyoruz, beni dinlemiyorsunuz. Seni öldüreceğiz. Seni de kızının yanına gömeceğiz. Davadan vazgeç’ diyorlar ve küfür, hakaret ediyorlar. Geçenlerde evimizin oraya gelip 4-5 el silah sıktılar. Eğer evimizin olduğu yere kamera takılsaydı, o kişiler bilinirdi. Ben korkmuyorum ölümden, zaten ben ölmüşüm. Ama çocuklarım korkuyorlar. Bakkala, fırına gidemiyorlar” dedi.