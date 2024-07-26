Tehdit ettiği eski eşini vurdu

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Yusuf Y., boşandığı halde eski eşi Ceylan T.’ye tehdit mesajları göndermeye başladı. Son olarak 1 ay önce Yusuf Y. eski eşi Ceylan Y.’yi ‘Seni öldüreceğim, sakat bırakacağım’ diyerek tehdit etti. Dün sabah saatlerinde Ceylan Y. işe giderken Yusuf Y. tarafından önü kesildi. Sokak ortasındaki tartışma sırasında Yusuf Y., Ceylan T.’yi ‘Seni öldüreceğim’ diyerek silahla vurdu.

Saldırının ardından şüpheli Yusuf Y. kaçtı. Bacağından yaralanan Ceylan T., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kısa sürede Yusuf Y.’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Y., ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.