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‘Tehdit etmek haddim değil’

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#MB
‘Tehdit etmek haddim değil’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Hafta sonu bir video paylaştım. Bremen mızıkacıları harekete geçti. Efendim siz devlet memurlarını tehdit mi ediyorsunuz? Hiç kimseyi, yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 18 Ekim Pazartesi’yi milat verdiği devlet memurlarına yönelik çıkışıyla ilgili eleştirilere de yanıt verirken özetle şunları söyledi: “Devletin kurumlarına sahip çıkmak, en çok CHP’ye yakışır. Fiyat istikrarından sorumlu olan kim, Merkez Bankası (MB). E fiyatlar durmuyor, TL kar gibi eriyor. Sıcak siyaset, MB’ye müdahale ediyor. Gittik MB’ye, ‘Bankanıza sahip çıkın’ dedik. Çok iyi yetişmiş kadrolarını göz ardı edip, dışarıdan eleman getirmek doğru bir yaklaşım değildir. Diyorlar ki MB’nin kasasında 123 miyar dolar, evet var. Başkalarının parası. 123 milyar doların bir senti bile MB’nin kendi parası değil.

DAHA GÖRECEKLERİ VAR

Hafta sonu bir video paylaştım: ‘Pazartesi günü, 18 Ekim, kim yasadışı talimat verirse orada durun ve yapmayın.’ Ben bunları söyledim, Bremen mızıkacıları harekete geçti. Yahu kardeşim ben ‘Hırsızlığa bulaşmayın, böyle bir emir olursa yerine getirmeyin’ diyorum. Efendim savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış, bulunmazsanız namertsiniz. Daha görecekleri çok şey var.

Efendim neymiş sarayın avukatları suç duyurusunda bulunuyorlar: ‘Erdoğan’a hakaret içeren ifadeler var.’ Lafa bak! Demek ki ‘Hırsızlık yapın’ desem hakaret içermeyecek Devletin memuru milletin hizmetindedir.”

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‘YASAL KONUŞUYORUM’

“Yasal ölçüler içinde konuşuyorum. Kullandığım her cümlenin mutlaka kanunda yeri vardır, bu kadar dikkat ediyorum. Efendim siz devlet memurlarını tehdit mi ediyorsunuz? Hiç kimseyi, yasal ölçüler içinde çalışan hiç kimseyi tehdit etmek benim haddim değildir. Altını çiziyorum, tehdit etmek benim haddim değildir. Kim devletine, milletine hizmet ediyorsa, hangi görüşten olursa olsun, benim başımın üstünde yeri vardır. Ama mafyatik ilişkilere girenler; ‘onları tehdit mi ediyorsun’ diyorlarsa, onları tehdit ediyorum, evet onları tehdit ediyorum.”

‘SÖZLÜ SINAV KALKACAK’

“Kimsenin hakkını yedirmeyeceğim. Gençlere söz veriyorum, iktidarımızda sözlü sınav kalkacak. Kim KPSS’den kazanmışsa gelip yerleşecek.”

BAYRAKTAR VE KOHEN İÇİN BAŞSAĞLIĞI

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“Savunma sanayimizin önemli ismi Özdemir Bayraktar’ı kaybettik. Allah’tan rahmet diliyorum. Sami Kohen, hepimiz dış politikayı onun kaleminden analiz ettik. Hayata gözlerini yumdu. Milliyet gazetesine, basın camiamıza başsağlığı diliyorum.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#MB

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