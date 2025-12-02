Teğmenlerin komutanına ihraç kararı iptal edildi

Haberin Devamı

30 Ağustos 2024’teki törende ‘yürürlükte bulunmayan andın okunmasıyla ilgili’ idari soruşturma yürütüldü. Soruşturma sonunda Alay Komutan Vekili Albay Mustafa Alper Topsakal hakkında 6413 sayılı Kanun’un 20’nci maddesi uyarınca ‘hizmete engel davranışlarda bulunma’ disiplinsizliği kapsamında TSK’dan ayırma cezası verildi. Topsakal, cezanın iptali talebiyle Milli Savunma Bakanlığı’na karşı Ankara 19’uncu İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Ankara 19’uncu İdare Mahkemesi, olaya ilişkin kararında öncelikle disiplin cezalarında ‘ölçülülük, orantılılık ve tipiklik’ ilkesine dikkat çekti. 6413 sayılı Kanun’un 20’nci maddesi uyarınca ‘hizmete engel davranışlarda bulunmak’ disiplinsizliğinin oluşabilmesi için eylemin devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte olması veya ağır suç ya da disiplinsizlik teşkil etmesi gerektiği belirtildi. Kararda, mezun teğmenlerin andı okuma eyleminin resmi tören bittikten hemen sonra gerçekleştiği, Topsakal’ın eyleme ilişkin izni, onayı veya dahli bulunduğuna dair somut tespit yapılamadığı vurgulandı.

Mahkeme, Topsakal’a isnat edilen fiillerin ancak 6413 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinde yer alan ‘Maiyetinin gözetiminde ihmal’ kapsamında değerlendirilebileceğini, buna rağmen en ağır yaptırım olan TSK’dan ayırma cezasının verilmesinin ölçülü olmadığını belirtti. Kararda, verilen ceza ile isnat edilen fiilin örtüşmediği ifade edildi. MSB Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararlarına dayanılarak tesis edilen TSK ile ilişik kesme işlemi hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

Mezuniyet törenindeki yemin sonrasında 5 teğmen ve 3 komutan Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ocak 2025 tarihinde 8 kişinin TSK ile ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu.