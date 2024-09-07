Teğmenlerin kılıçlı yemini... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz? Araştırma yapılıyor, kendini bilmezler temizlenecek

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Önder İmam Hatipler Derneği'nin kıymetli yöneticileri, İmam Hatip camiasının kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir imam hatip mezunu olarak, imam hatip nesliyle tekrar bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyorum. Önder mensuplarına kurultayı tertip ettikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

İmam hatiplerin kuruluşunda emeği geçen başta Tevfik İleri olmak üzere tüm hocalarımızı rahmetle yad ediyorum. Canıyla, malıyla ve ruhuyla kendisini adayan öğretmenlerimiz var. Türkiye'den ve dünyadan imam hatiplerin kurulması için varı yoğunu seferber edenler var.

22 yılda ülkemizi katbekat büyüttük. Ülkemize ilkleri yaşattık, kırılmaz denilen rekorları kırdık. Aklınıza gelecek her alanda Türkiye'yi ilklerle buluşturduk. Türkiye bölgesinin parlayan yıldızı.

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"BİR AVUÇKEN OKYANUS OLDUK"

Bana 'Ömrün boyunca ortaya koyduğun tek bir eseri söyle' deseler, tereddüt etmeden vereceğim cevap, imam hatip okullarının önündeki engelleri kaldırmaktır. Her şey, tüm rütbeler gelip geçer. İmam hatipleri kuranlar sadece 3-5 kişiydi, biz bir avuçtuk, şimdi deniz olduk hatta okyanus olduk.

İmam hatipli kardeşim sen eskisinden daha güçlüsün. Sen varsan Allah-u Ekber nidaları semalarımızdan hiçbir zaman eksilmeyecek. Sen varsan bu millet mazlumların umut kaynağı olmaya devam edecek. Biz imam hatipliler olarak hamdolsun bunu başardık. Biz İstiklal Marşı'nın o muhteşem ruhunu yaşattık. Korkmadık. Hakka tapan istiklal için çok çalıştık. Ayasofya'yı zincirlerinden bu imanla kurtardık.

Bu ülkenin her bir vatandaşı bizim için önemlidir. Biz okullar arasında ayrım yapmıyoruz. İmam hatipler direnişin ve dirilişin sembolüdür.

"İMAN VE KUR'AN YOKSA VATAN YOKTUR"

Kahraman ordumuz kahramansız kalmasın diye varız. Eğer bu topraklardan Müslümanlığı, ezanları, camiyi, Kur'anı çekip alırsanız geriye hiçbir şey kalmaz. Geride millet de kalmaz memleket de kalmaz. Bu topraklar 2 asırdır saldırı altında. En çok da inanç sistemimize saldırıyorlar. Ezan yoksa, iman yoksa vatan yoktur, millet yoktur, Türkiye yoktur. İmam hatip mücadelesi; bir vatan savunmasıdır, bir iman mücadelesidir, varlık-yokluk mücadelesidir.

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Her türlü yalanla, iftirayla özellikle imanımızı hedef alıyorlar. Bugün de iman kulemizi kuşatamayacaklar. Gençliğin ahlakı, imanı, aile kurumu dolayısıyla vatanımız bir saldırının altındadır. Masum gibi görünen, sanki eğlenceymiş gibi görünen bütün o içerikler, sinsi bir ur gibi milletimizin ve gençlerimizin imanını hedef almaktadır.

"İSRAİL SALDIRILARI GAZZE'DE DURMAYACAK"

Filistinliler daracık toprak parçalarına sıkıştırıldılar. Dün gencecik bir evladımızı Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. İsrail Gazze'de durmayacak. Ramallah'ı da işgal ettikten sonra gözünü başka yerlere dikecek. Vatan topraklarımıza göz koyacaklar. Haritayla açık açık söylüyorlar. Biz onun için Hamas Müslümanlar için direniyor diyoruz. İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak vatani, milli bir meseledir. İslam ülkeleri bir an önce uyanmalı ve işbirliğini artırmalıdır.

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Mısır'la başlattığımız yeni süreç, Gazze'nin, Filistin'in hayrına olacaktır. İçimizdeki bedhahların ne dediğine bakmayacağız. Dostlarımızın sayısını artıracağız. Türkiye'nin dış politikada manevra alanını genişleterek her türlü adımı bundan sonra da kararlılıkla atacağız

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

Bu ordu milletindir ve milletimizin gözbebeğidir. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz.

Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil, bunları temizleyeceğiz.

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Bakıyorsun, 3 tane birinci olan kızımız var. Bu kızlarımızdan birinin ismi İkra, üç kardeş adı İkra, Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi onlar da yine birer Anadolu yavrusu. Fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler, gelindi? Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak üniversiteyle, Kara Kuvvetleriyle, Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine fırsat vermeyiz. Demokratik denetim mekanizmaları çerçevesinde gerekli adımları mutlaka atarız ve atacağız.

Biz tarihin bir sahnesinde görev ve yetki aldık. Bu uzun soluklu bir yürüyüştür. Düz biz yokken bu dava vardı, yarın biz olmayacağız ama dava var olacak. Sizler davayı teslim alacaksınız.