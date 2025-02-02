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‘Teğmenlerin ihracı doğru ve isabetli karar’

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#MHP#Devlet Bahçeli#Teğmenler
‘Teğmenlerin ihracı doğru ve isabetli karar’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 07:00

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 5 teğmene ve 3 disiplin amirine “silahlı kuvvetlerden ayırma” cezası verilmesiyle ilgili özetle şunları söyledi:

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“Korsan bir metnin kılıçlar eşliğinde okunmasının yanlışlığı kadar yaratacağı tahribatı görmeyen, göremeyen, hatta görmekten ve göstermekten kuşkulu şekilde uzak duran bir güruhun fırsatçılığa heveslenmesi ve sonuçları ağır olacak siyasi hesaplaşma sayfası açmak istemesi elbette demokrasi dışı emel ve eylem hedefinin takibinden başka bir şey değildir. TSK’nın hiyerarşik zincirini kıran, teamüllerini bozan, iç disiplin ve denge yapısını sakatlayarak buhrana sürükleyen hiçbir fiil, fesat, fitne, olay, oluşum, durum, beyan ve gruplaşmaya bihakkın müsaade edilmemelidir ve bugüne kadar da edilmemiştir. TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalı; karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbeseverler aklını başına almalıdır.” 

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#MHP#Devlet Bahçeli#Teğmenler

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