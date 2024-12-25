Teğmenlere disiplin toplantısı 16 Ocak’ta

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00’te toplanacaktır” denildi. Dosyanın Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na gelmesi ile 25 Kasım itibariyle Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştı. Teğmenler, ilgili personel 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu 20’nci madde c bendi “Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır” kapsamında YDK’ya sevk edilmişti

PERSONELE TEBLİĞ EDİLDİ

Toplanma tarihi, teğmenler ile ilgili personele tebliğ edildi. Kurulda, 5 teğmen ile 3 personel hakkında ayırma cezası verilip verilmemesi konusu ele alınacak. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezalarına karşı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi’ne iptal davası açılabiliyor.