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Teğmenlere disiplin toplantısı 16 Ocak’ta

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#Kara Harp Okulu#Kılıçlı Yemin#Teğmenler
Teğmenlere disiplin toplantısı 16 Ocak’ta
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yeminle ilgili Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenlerle ilgili dosyanın 16 Ocak’ta görüşüleceğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu 16 Ocak 2025 saat 14.00’te toplanacaktır” denildi. Dosyanın Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na gelmesi ile 25 Kasım itibariyle Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştı. Teğmenler, ilgili personel 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu 20’nci madde c bendi “Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır” kapsamında YDK’ya sevk edilmişti

PERSONELE TEBLİĞ EDİLDİ

Toplanma tarihi, teğmenler ile ilgili personele tebliğ edildi. Kurulda, 5 teğmen ile 3 personel hakkında ayırma cezası verilip verilmemesi konusu ele alınacak. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetler’den ayırma cezalarına karşı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi’ne iptal davası açılabiliyor.

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#Kara Harp Okulu#Kılıçlı Yemin#Teğmenler

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