Teğmenler savunma yaptı

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MİLLİ Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ndeki yemin töreni sonrasında haklarında soruşturma başlatılan ve ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma’ cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ve avukatları, dün saat 13.35’te Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na gelip sözlü savunmalarını yaptı. Salona daha önceden yerleştirilen projeksiyon aleti sayesinde teğmenler ve avukatları, sözlü savunmalarını fotoğraf ve video ile destekledi. Tören gününe ilişkin fotoğraf ve videolar izletilerek, teğmenlerin, resmi törenin tamamlanmasının ardından yaptıkları resmi olmayan etkinliklerde subay andını okudukları, bunun da emre aykırılık oluşturmadığı savunması yapıldı. Bu arada, teğmenlerin yanı sıra tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutanın savunması da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda alındı.

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MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ

Teğmenlerin avukatları arasında yer alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, savunmaların ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Her bir teğmen ayrı ayrı salona alındı. Teğmenler savunmalarına, ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz’ diyerek başladılar. Her birine kendisini istediği şekilde izah etmesi için tam bir özgürlük alanı tanındı. Tüm teğmenler en ufak şekilde bir suç işlemediklerinin bilinciyle oradaydılar. Bütün mevzuatlarının TSK mensuplarını Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde yetiştirdiğini, haliyle tutundukları tavrın bu anlamda mevzuata uygun olduğunu, Harbiye’nin Atatürk’ün yuvası olduğunu ifade ettiler. Tek üzüntülerinin bir olumsuz karar çıkmasında bu vatana olan borçlarını ödeyemeyecek olmak olduğunu söylediler.”

GEREKÇELİ KARAR 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin sonrasında Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen teğmenler için kararın yasal mevzuatta öngörülen karar tarihini izleyen 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak hazırlanacağı söyledi. Kaynaklar, “Gerekçeli karar, hazırlanması ve onayı müteakip kamuoyu ile paylaşılacak” açıklamasını yaptı.

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BİR HAFTADA 63 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi: “Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla; 62’si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 3 bin 226 (Irak’ın kuzeyi bin 539 / Suriye’nin kuzeyi bin 687 ) terörist etkisiz hâle getirildi.”