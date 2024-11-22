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Teğmenler açıklaması: Disipline sevk etme karar anlamına gelmez

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#MİLLİ Savunma Bakanlığı#Kara Harp Okulu#Teğmenerin Yemini
Teğmenler açıklaması: Disipline sevk etme karar anlamına gelmez
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 07:00

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Harp Okulu’ndaki yemin töreni sonrası bazı teğmenler ve personelin Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevkine ilişkin, sürecin devam ettiğini belirtirken “YDK’ya sevk edilmenin karar anlamına gelmediğini, sürecin devam ettiğini ve henüz bir karar verilmediğini ayrıca belirtmekte yarar var” dedi.

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MESELE KILIÇ ÇATMAK VEYA SLOGAN DEĞİL: MSB kaynakları özetle şunları belirtti: “İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin YDK’ya sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir.  Disiplinsizliğin ‘ama’sı, ‘fakat’ı olmaz, olamaz, olmamalıdır. 

ATATÜRK ÜZERİNDEN TARTIŞMA KABUL EDİLEMEZ: Ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez. Atatürk’ün adını anmak veya onun değerlerini savunuyoruz görüntüsü altında izinsiz hareketlere bir mazeret yaratılmamalıdır. 

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TSK YIPRATILMAYA ÇALIŞILMAKTA: Yapılan bu disiplinsizlik ile TSK’ya mesnetsiz iftiralar atılmasına, kamuoyunda 3 aydır TSK’nın tartışılmasına ve yıpratılmasına zemin hazırlanmıştır.”

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#MİLLİ Savunma Bakanlığı#Kara Harp Okulu#Teğmenerin Yemini

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