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Teğmen evinde ölü bulundu

#Hatay#Samandağ#Teğmen
Teğmen evinde ölü bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli teğmen Hüseyin Y. (29) evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

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Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli Teğmen Hüseyin Y.’den bir süredir haber alamayan arkadaşları, Cemal Gürsel Mahallesi'nde kaldığı kiralık eve gitti. Hüseyin Y.’nin kapıyı açmaması üzerine arkadaşları ev sahibine haber verdi. Ev sahibi kapıyı açınca içeri giren arkadaşları Hüseyin Y.’yi tabancayla başından vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Y.’nin beylik tabancasının da yanında olduğu öğrenildi. Hüseyin Y.’nin cansız bedeni otopsi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Hatay#Samandağ#Teğmen

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