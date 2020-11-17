Teflona dikkat

ABD yapımı Karanlık Sular (Dark Waters) adlı film bir avukatın, birçok canlıya zarar veren, kimi ölümcül hastalıklara, hatta kansere neden olan Amerikalı kimya devi bir şirkete karşı verdiği hukuk mücadelesini anlatıyor. Gerçek bir hikâyeyi konu alan film, teflon tava üretiminde kullanılan PFOA (Perflorooktantoik Asit) olarak bilinen kimyasalın insan sağlığını bozup tehdit ettiği yönünde bilgiler veriyor. Bu durum günümüzde hemen hemen her evde bulunan teflon tavaların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu yönünde şüpheler uyandırıyor. Mutfakların vazgeçilmezi olan teflon tavalar gerçekten insan sağlığına zararlı mı? Hürriyet bu konuyu uzmanlara sordu. İşte uzmanların cevabı.

‘KANSERİ TETİKLEYEBİLİR’

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral: “Filmler sanal dünyalardır. Filmlerin kendi gerçekleri vardır. Elimizde net bir bilimsel veri olmadan ‘Teflon tavalar doğrudan kansere neden oluyor’ diyemeyiz. Ama teflon tavalar çizildiği andan itibaren artık kullanılamaz. Bu tarz ürünler çizilmeye başlandığı andan itibaren yemeğin içine mikro maddeler karışıyor. Bu tür maddeler vücuttan atılamaz. Vücuttan atılamayan ürünler böbrek ve karaciğerde birikir. Bu da hücrenin DNA’sını bozar. Dolayısıyla kanseri tetikler. Doğrudan kanser yapmaz, kanserin oluşumunu tetikler. Birtakım sağlık sorunlarına neden olurlar. Bu yüzden çizilmiş ürün kullanmayın, düzgün ürün kullanın. Merdiven altı ürün kullanmayın. Mutlaka gerçek laboratuvarda analiz edilmiş ürünleri kullanın. Teflon ürünlerle birlikte tahta kaşık kullanın.”

‘DOĞRU KULLANMAK LAZIM’

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar: “Teflon, mikrodalga gibi ürünler uzay ve savaş çalışmaları sonucunda ortaya çıkmış, günlük yaşamımıza giren ürünlerdir. Bu ürünleri kullanırken dikkatli olmamız gerekir. Teflonun kansere neden olduğunu söyleyemeyiz. Ancak teflon tavaları kullanırken dikkat etmeliyiz. Bu ürünü doğru şekilde kullanmalıyız. Biz bir ürünü satın aldığımızda sonuna kadar kullanmaya çalışırız. Bu doğru bir yöntem değil. Teflonları bulaşık teliyle yıkamamalıyız. Çizilmiş teflonları kullanmamamız gerek. Çünkü çizilen bölgelerin arasında deterjan gibi zararlı maddeler kalır. Bu maddeler de insan vücuduna girerek besin zehirlenmesine neden olabilir. O yüzden teflon tavalardan uzak durmakta fayda var. Filmde de görüldüğü gibi teflon tavalara yönelik eleştiriler ve şüpheler yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin teflonlara gelen eleştiriler üzerine şirketler çizilmez özellikte olan granit tavalar üretmeye başlamıştır. Şu anda günlük yaşamımızda kullandığımız birçok üründe yer alan kimyasal maddeler bulunmakta. O yüzden üretici üretim yaparken çevreye saygılı olacak, devlet denetim görevini yerine getirecek, tüketiciler de ne yediğine ne içtiğine ve ne kullandığına dikkat edecek.”

YÜKSEK SICAKLIK KUŞLARI ÖLDÜRÜYOR

Yüksek sıcaklıkta kullanılan teflon tavaların kuşların solunum sistemine zarar vererek ölümüne neden olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Tayar, “Eğer teflon tavayı yüksek ısıda ısıtırsanız zararlı dumanlar salınır. Bu dumanlar kanarya, papağan gibi evcil kuşların ölümüne neden oluyor. Bu yüzden teflon tavaları kullanırken yüksek ısıdan kaçınmalıyız. Bu tavaları kullandığımızda mutfakta evcil kuş bulundurmamalıyız” diyor.