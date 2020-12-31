Tefecilikten para aklamaya

Eylül 2018’de Kingston kardeşler ile Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhya) ABD’de FBI tarafından yakalanıp tutuklandığında, gözler Türkiye’de Sezgin Baran Korkmaz ismine çevrildi. ABD’li savcılara göre suçlamaların odağında yer alan bu kişilerin Türkiye’de finansal varlıkları ve yatırımları bulunuyordu. 2016’da alınan Bora Jet de bunlardan sadece biriydi. İddialara göre bu suç halkasının diğer ucundaki kişi de Sezgin Baran Korkmaz’dı.

TÜRKİYE’DE YATIRIM

Aynı dönemde Sezgin Baran Korkmaz’ın adı Türkiye’de “THK’nın Laleli Tayyare Evleri’ni” illegal bir şekilde ele geçirmeye çalıştığı iddiasıyla gündeme geldi. Amerika’da tutuklu bulunan üç kişi ile Sezgin Baran Korkmaz’ı birbirine bağlayan Mega Varlık şirketi ise Türkiye’de yatırımlara devam ediyordu. Ödeyemediği borçlarından dolayı haciz konulan Bodrum Kervansaray oteli değerinin neredeyse yarı fiyatı olan 47 milyon TL’ye alan Mega Varlık şirketiydi. 1 yıl sonra Mega Varlık şirketinden oteli alan ise İran’ın en büyük gübre üreticisi Razi Petrochemical’i alan konsorsiyumun içerisinde olan Asya Gaz AŞ’nin sahibi Şaban Kayıkçı oldu. Otelin ismi ise Duja olarak değiştirildi.

Fısıltı gazetelerinde Sezgin Baran Korkmaz ismi hülleli satışlardan tefeciliğe kadar birçok söylenti ile anılıyordu. İddialara göre, kriminal dünyanın tanınmış bazı isimleri Korkmaz’ı korumak ve SBK’nın ‘çetrefilli işlerini çözmek için’ devreye giriyordu.

İMAJ ÇALIŞMASI

Bütün bu söylentiler bir yana, Sezgin Baran Korkmaz Kars’ın Digor ilçesinden boyacı sandığı ile çıkıp yükselmiş bir başarı hikâyesiyle imajını tazeliyor, sosyal medyadan eğitim olanağı kısıtlı olan gençlere burs vermeyi taahhüt ediyordu. ABD’de süren kara para davasında ise Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlıklarına Türkiye tarafından el koyulması talep ediliyordu. Tam da bu dönemde, geçen eylül ayının sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir ‘karapara soruşturması’ kapsamında 10. Sulh Hâkimliği tarafından Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Bu karar 17 Ekim’de kaldırıldı.

EŞİ İFADE VERDİ

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz’ın eşi Gökçen Korkmaz’ın dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alındı.

NASIL KAÇTI?

Önceki gün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘karapara aklama’ soruşturması kapsamında Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sezgin Baran Korkmaz’ın 132 milyon dolarlık karapara akladığı iddia ediliyordu. SBK Holding binalarına, evlere baskınlar yapıldı. Ancak hakkında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğu öne sürülen Sezgin Baran Korkmaz operasyondan günler öncesinden yurtdışına kaçmıştı bile. İddialara göre cep telefonlarını ortadan kaldırmış, şirket bilgisayarlarının hard disklerini de beraberinde götürmüştü. Şirketlerin içi ise boştu.

ŞÖMİNEDEKİ TELEFON





İstanbul’daki operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 8 kişi, yurtdışında oldukları için yakalanamadı. Korkmaz’ın Üsküdar’daki yalısının şöminesinde, cep telefonları ve şirket bilgilerinin bulunduğu dijital materyallerin yakıldığı belirlendi. Mali Şube ekipleri, Sezgin Baran Korkmaz’a ait holding ve şirketlerin sunucularını da bulamadı. Korkmaz’ın sunucuları yurtdışına çıkardığı değerlendiriliyor.