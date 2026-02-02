×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tefecilik ve POS tefeciliği operasyonu: 51 gözaltı, 5 şüpheli için yakalama kararı

Güncelleme Tarihi:

#Tefecilik Operasyonu#Cumhuriyet Başsavcılığı#Ankara
Tefecilik ve POS tefeciliği operasyonu: 51 gözaltı, 5 şüpheli için yakalama kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 12:16

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edilen 56 şüpheliye yönelik operasyonda 51 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 56 kişiden 51'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 56 kişinin tefecilik ile POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla 51 şüpheli yakalandı.

Firari 5 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tefecilik Operasyonu#Cumhuriyet Başsavcılığı#Ankara

BAKMADAN GEÇME!